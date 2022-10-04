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Bursa'da komşuların gürültü kavgasında kan aktı 1 kişi yaralandı

Bursa'da komşuların gürültü kavgasında kan aktı 1 kişi yaralandı
04.10.2022 08:51 - Son Güncelleme: 04.10.2022 09:21

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Bursa’da iki komşu arasında gürültü nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi tabancayla vurularak yaralandı. Olay, saat 02.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, K.U. ile Mesut K. arasında gürültü meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken K.U. yanında bulundurduğu tabanca ile Mesut K.‘ye ateş etti. Kurşunların hedefi olan Mesut K. kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Mesut K.’ye yaptığı ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Mesut K.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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