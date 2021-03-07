Bursa'da kayıp alarmı! Arama-kurtarma çalışması başlatıldı

Bursa'da kendisinden yaklaşık 35 saattir haber alınamayan Caner Kurt isimli vatandaş için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Otomobilinin bir başka araç tarafından takip edildiği iddia edilen Kurt'u arama çalışmasını yaklaşık 50 kişilik bir ekip yürütüyor.

Bursa'da kendisinden 35 saattir haber alınamayan ve en son otomobiliyle oranlık alana doğru gittiği belirlenen Caner Kurt (35) için arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmalara katılan Çalı Mahallesi Muhtarı Kaan Doğan, Kurt'un otomobilinin en son başka bir araç tarafından takip edildiğini belirterek, "Otomobili başka bir aracın takip ettiğini görmüşler. Arama-kurtarma ekipleri bu doğrultuda çalışma yapıyor" dedi.

5 Mart günü Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'ndeki çalıştığı fabrikadan 16 AKH 186 plakalı otomobiliyle ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Caner Kurt için ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine bölgede çalışma başlatan ekipler, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından otomobilin geçiş kayıtlarını inceledi.

Kurt'un otomobilinin en son geçiş noktasını Demirci Mahallesi olarak belirleyen ekipler, bu bölgede yoğunlaştı. Ekipler, Caner Kurt'a ait otomobilin mahalledeki ormanlık alana gittiği bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine bölgeye çok sayıda arama- kurtarma ekibi sevk edildi. AFAD, ANDA ve NAK Arama Kurtarma'dan oluşan yaklaşık 50 kişilik ekip, Caner Kurt için arama - kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

'OTOMOBİLİ BAŞKA BİR ARACIN TAKİP ETTİĞİNİ GÖRMÜŞLER'

Öte yandan, Çalı Mahallesi Muhtarı Kaan Doğan, Caner Kurt'a ait otomobili en son bölgedeki iki avcının gördüğünü belirterek, "Otomobili başka bir aracın takip ettiğini görmüşler. Arama- kurtarma ekipleri bu doğrultuda çalışma yapıyor. Bölge çok sıkıntılı. Bir sürü alternatif yol var. Bu saatte ve karanlıkta bulunabilmesi çok güç. İnşallah bulunur" ifadelerini kullandı.