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Meteoroloji'den İstanbullulara uyarı! 6 Mart hava durumu

Meteoroloji'den İstanbullulara uyarı! 6 Mart hava durumu
06.03.2021 12:03
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Yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye'de cumartesi günü sokak yasaklarının kaldırılmasının ardından, bugün dışarı çıkacak herkes havanın nasıl olacağını merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeye göre, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Zonguldak, Bartın, Düzce, Rize çevreleri ile Kastamonu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri, Erzurum, Ardahan, Muş, Bitlis çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Öte yandan Meteoroloji İstanbul'da sağak yağış için saat verdi. İşte il il hava durumu raporu


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