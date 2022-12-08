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Bursa'da gece kulübüne giden müşteri tartıştığı 3 çalışanı tabancayla vurdu

Bursa'da gece kulübüne giden müşteri tartıştığı 3 çalışanı tabancayla vurdu
08.12.2022 08:55 - Son Güncelleme: 08.12.2022 08:55

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Bursa'da bir kişi müşteri olarak gittiği gece kulübünde tartıştığı 3 çalışanı tabancaya vurarak ağır yaraladı. Olay, saat 04.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir gece kulübünde müşteri ile çalışanlar arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine müşteri yanında bulundurduğu tabanca ile ateş etti ve kurşunlar gece kulübü çalışanları Murat K., Mehmet C. ve Zülküf A.'ya isabet etti. Şüpheli, gece kulübüne geldiği aracına binerek bölgeden hızla uzaklaştı. Diğer müşterilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslar ile çevre hastanelere kaldırıldı.

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