RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Video Yaşam Videoları Bursa'da feci kaza! Kontrolden çıktı dehşet saçtı: 6 yaralı

Bursa'da feci kaza! Kontrolden çıktı dehşet saçtı: 6 yaralı

Bursa'da feci kaza! Kontrolden çıktı dehşet saçtı: 6 yaralı
09.05.2021 14:46
Ana Sayfa 03:26
Erdoğan'dan AB'ye flaş mesaj:...
Ana Sayfa 00:29
El freni çekilmeyen araç...
Ana Sayfa 00:15
Korkunç olay! Evinin salonunda...
Ana Sayfa 03:48
Diyanet İşleri Başkanı Ali...
Ana Sayfa 18:52
Başkan Erdoğan: Kandil'i...
Ana Sayfa 01:15
Galatasaray kendi sahasında...
Ana Sayfa 00:59
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 63....
Ana Sayfa 01:09
Teröristleri inlerinde basmaya...
Ana Sayfa 00:54
Galatasaray – Beşiktaş maçı...
Ana Sayfa 00:26
Mehmet Ali Erbil ekranlara...
Ana Sayfa 02:59
Eşinin kaza yaptığını duyunca...
Ana Sayfa 06:12
Zorlu derbi öncesi iki takımda...

Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan bir araç, polis kontrol noktasında bulunan 2 otomobile arkadan çarptı. Kaza sonrası araçta sıkışan sürücü ekiplerce kurtarılırken, 6 kişinin yaralandığı öğrenildi.


Bursa'da, Hasan Özlük Türkkan'ın (39) direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, polis kontrol noktasındaki 2 araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilde sıkışan Türkkan, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kazada yaralanan 6 kişi, hastaneye kaldırıldı.



Kaza, saat 11.45 sıralarında İstanbul-Bursa karayolu Orhangazi ilçesinde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ilçe girişinde polis kontrol noktası kuruldu. Hasan Özlük Türkkan'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği 59 KA 115 plakalı otomobil, kontrol noktasında bekleyen Ali Çağrı Tekinoğlu (44) yönetimindeki 34 LC 3423 plakalı cipe, daha sonra Ömer Erdoğan (40) idaresindeki 06 BV 02752 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilde sıkışan Türkkan ağır, diğer araçlardaki 5 kişi ise hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Türkkan, sıkıştığı otomobilden itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.



Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan İstanbul- Bursa kara yolunun Bursa yönü, kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Yaşam Videoları