HAVA DURUMU | Poyraza dikkat! Meteoroloji’den flaş uyarı | 10 Mayıs 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika hava durumu tahminlerini yayınladı. Meteoroloji’den gelen son değerlendirmelere göre Türkiye'nin büyük bölümü kuvvetli poyrazın etkisi altında. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredecek. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte 10 Mayıs il il hava durumu tahminleri…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz kıyıları ile bu akşam saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık seyredeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde azalarak mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, güney kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın kuzey yönlerden orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı, Ege kıyıları, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu ile Adıyaman çevrelerinde kuvvetli (40-70 km/saat) ve kısa süreli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın kuzey yönlerden Marmara'nın güneybatısı, Ege kıyıları, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu ile Adıyaman çevrelerinde kuvvetli (40-70 km/saat) ve kısa süreli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE YARIN HAVA NASIL?

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 11°C, 23°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 11°C, 19°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 8°C, 19°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 9°C, 22°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 6°C, 20°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 15°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 11°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 10°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 16°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 19°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 14°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN 20°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 5°C, 18°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI 2°C, 18°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 4°C, 21°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 10°C, 19°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 0°C, 19°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE 4°C, 23°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU -1°C, 18°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 9°C, 16°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu; Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

AMASYA 4°C, 18°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN 4°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 7°C, 16°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 10°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Bu akşam saatlerinde Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevrelerinin sağanak yağışlı, bugün bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.

ERZURUM -1°C, 14°C

Bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı, parçalı ve az bulutlu

KARS -1°C, 13°C

Bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı, parçalı ve az bulutlu

AĞRI -1°C, 13°C

Bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı, parçalı ve az bulutlu

VAN 6°C, 16°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 11°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR 7°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 9°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 10°C, 26°C

Az bulutlu ve açık