RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Video Yaşam Videoları İzmir'de dev operasyon! Kripto para üretiminde kullanacaklardı

İzmir'de dev operasyon! Kripto para üretiminde kullanacaklardı

İzmir'de dev operasyon! Kripto para üretiminde kullanacaklardı
09.05.2021 13:17
Ana Sayfa 08:55
Fatih Terim'den maç sonrası...
Ana Sayfa 00:30
Kardeşlerim 13. fragmanı...
Ana Sayfa 00:57
Erman Toroğlu'dan penaltı...
Ana Sayfa 27:45
Mescid-i Aksa imamı Şeyh...
Ana Sayfa 00:49
Kum fırtınası cami minaresini...
Ana Sayfa 00:46
Başkan Erdoğan’dan İsrail’e...
Ana Sayfa 00:58
Koronavirüste son durum
Ana Sayfa 03:00
Uraz Kaygılaroğlu ile Berrak...
Ana Sayfa 06:55
Kadir Gecesi’nin önemi ve...
Ana Sayfa 00:27
Yeni Bayraktar TB2 SİHA...
Ana Sayfa 01:00
Gönül Dağı Ramazan kimdir?
Ana Sayfa 07:59
Ayasofya Camii mahya ile...

İzmir'de emniyet güçleri tarafından yapılan operasyonda ülkeye kaçak yollarla sokulduğu tespit edilen ve piyasa değeri 5 milyon TL'yi bulan 501 kripto para üretim cihazı ele geçirildi.


İzmir'in Karabağlar ilçesinde yasa dışı yollarla ülkeye sokulduğu belirlenen 501 kripto para üretim makinesi ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir depoda kripto paraların üretildiği cihazların bulunduğu şeklindeki ihbar üzerine çalışma başlattı.

Depoya düzenlenen operasyonda, karton kutular içerisinde 501 elektronik cihaz ele geçirildi. Cihazların kripto para üretiminde kullanıldığı belirlendi.

Daha önce İstanbul'da kullanıldıkları öğrenilen makinelerin yaklaşık 5 milyon lira değerinde oldukları bildirildi.

Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Yaşam Videoları