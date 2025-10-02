Bursa’da anaokulu faciası kamerada: Minik Berra havuzda böyle kayboldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde özel bir anaokulunun yüzme etkinliğinde havuzda boğulma tehlikesi geçiren 5 yaşındaki Berra Dizi, kaldırıldığı hastanede 7 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Olayın ardından soruşturma başlatılırken, güvenlik kamerası görüntüleri ve bilirkişi raporları tartışma yarattı.

12 Ağustos'ta Süleymaniye Mahallesi'ndeki anaokulunda düzenlenen etkinlikte, havuzda hareketsiz kalan Berra Dizi, çalışanların fark etmesi üzerine sudan çıkarıldı. İlk müdahalesi okulda yapılan küçük kız, İnegöl Devlet Hastanesi'nin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi gören Berra, 7 gün sonra yaşamını yitirdi. Cenazesi İsaören Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Görüntülerde çocukların havuzda olduğu sırada yüzme öğretmeninin kenarda durduğu, havuzda öğretmen bulunmadığı ve Berra'nın havluların arkasında kaldığı için görülmediği tespit edildi. Panik anlarında öğretmenlerden birinin ayağının kayıp düştüğü, çağrılan hemşirenin koşarak havuz kenarına geldiği de kayıtlara yansıdı. O sırada diğer çocukların havuzdan çıkarılmadığı görüldü.

Baba İsmail Dizi, "Kızımız ihmal yüzünden öldü. Havuz kaçak, denetim yok, yüzme hocasının sertifikası yok. İlk raporda havuzun derinliği 91,5 santimetre, ikinci raporda 74 santimetre yazıyor. Aradaki fark neden rapora işlenmedi? Adaletin yerini bulmasını istiyoruz" diyerek tepki gösterdi.

Anne Beyza Turan ise "Evladımı kaybettim, günlerdir adalet için çalmadık kapı bırakmadık. Raporlardaki çelişkiler ortada, biz artık Cumhurbaşkanımıza sesleniyoruz. Lütfen bize yardım edin" dedi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.