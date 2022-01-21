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Bursa’da akrabalar arasında yol ortasında çıkan kavgada silah ateşlendi

Bursa’da akrabalar arasında yol ortasında çıkan kavgada silah ateşlendi
21.01.2022 09:51

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Olay merkez Osmangazi ilçesi İstanbul yolunda meydana geldi. İddiaya göre, bir şahıs, husumetli olduğu akrabasını yolda gördü. Aracını yolun ortasında bırakıp husumetlisinin peşinden giden şahıs, belindeki kurusıkı tabancayı çıkarıp akrabasının başına ateş etti. Tabancanın kurusıkı olması, adamın hafif yaralanmasına sebep oldu. Şüpheli 4-5 el ateş ettikten sonra, çevredeki vatandaşlar şüpheliyi yakalayarak etkisiz hâle getirdi. Vatandaşların yaralı adama yardım etmesini fırsat bilen zanlı, kaçarak aracına binip olay yerinden uzaklaştı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı adamı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı. Olay yerinde güvenlik tedbiri alan polis ekipleri, plaka tanıma sistemi üzerinden zanlının kaçtığı aracın plakasını tespit edip takibe başladı. Şüpheli şahıs, olaydan 45 dakika sonra Orhangazi ilçesinde gözaltına alındı. Yaralı şahsın hayatî tehlikesinin olmadığı öğrenildi

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