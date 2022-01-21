Olay, önceki gün saat 16.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Bir sokak köpeği caddede ilerleyen kamyonete havlayarak peşinden koştu. Bir süre koştuktan sonra kamyonetin altında kalan köpek, ezilerek öldü. Kamyonet sürücüsü, durmayarak yoluna devam etti.







Mahalle sakinlerinden Ufuk Tunca, "Beslediğimiz sokak köpeklerimiz var. Dün de bir kamyonete köpeğimiz havlıyor. Sürücü, köpek sağ tarafına kalacak şeklinde yolu geniş alıyor. Köpeğin üzerine aracı sürüyor. Köpeği arka tekerleri üzerinden eziyor" dedi.









Yunus Emre Onkaç da, "Sürekli bakımını üstlendiğimiz bir sokak köpeğimizi dikkatsiz bir sürücü yolda giderken ezdi. Hızını kaybetmeden yoluna devam etti.





Bu durum bizi çok üzdü. Gerekli yerlere şikayette bulunduk. Sürücü çok hızlıydı, hiç durmadı. Durmasını çok bekledik. Belki ilgilenmiştir umuduyla güvenlik kamera görüntülerine baktık. Gerçekten içler acısı. Hızını hiç kaybetmeden yoluna devam ettiğini gördük" diye konuştu.



Olay anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, köpeğin caddedeki kamyonetin peşinden bir süre koştuğu ve altında kaldığı görülüyor.