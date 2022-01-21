Haberler Yaşam Videoları Vicdansız sürücü! Sultanbeyli'de köpeği aracıyla ezip kaçtı! Köpeği ezme anı kamerada

Vicdansız sürücü! Sultanbeyli'de köpeği aracıyla ezip kaçtı! Köpeği ezme anı kamerada

Vicdansız sürücü! Sultanbeyli'de köpeği aracıyla ezip kaçtı! Köpeği ezme anı kamerada
21.01.2022 09:39

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 00:20
3 aracın karıştığı trafik...
Ana Sayfa 00:42
Çorlu’da kaza anı kamerada
Ana Sayfa 00:18
Ömür Hemşirenin katili Rahmi...
Ana Sayfa 00:23
Barbaros Bulvarı'nda araç küle...
Ana Sayfa 03:12
Kılıçdaroğlu’nun "Leblebi gibi...
Ana Sayfa 02:01
İstanbul'da erken yarıyıl...
Ana Sayfa 00:47
Hadise’den tek taşlı paylaşım!
Ana Sayfa 00:36
Yüksekova Dağlıca yoluna çığ...
Ana Sayfa 00:21
Bolu’da şelaleler buz tuttu
Ana Sayfa 00:10
Kartal’da hemşireyi vurarak...
Ana Sayfa 00:29
Mardin’de karın ağırlığına...
Ana Sayfa 00:37
Testi pozitif çıkan şüpheli...

İstanbul Sultanbeyli'de sokak köpeği havlayarak peşinden koştuğu kamyonetin altında kalıp, ezilerek öldü. Vicdansız sürücü, durmayarak yoluna devam ederken o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olay anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, köpeğin caddedeki kamyonetin peşinden bir süre koştuğu ve altında kaldığı görülüyor.

Yaşam Videoları

Olay, önceki gün saat 16.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Bir sokak köpeği caddede ilerleyen kamyonete havlayarak peşinden koştu. Bir süre koştuktan sonra kamyonetin altında kalan köpek, ezilerek öldü. Kamyonet sürücüsü, durmayarak yoluna devam etti.



Mahalle sakinlerinden Ufuk Tunca, "Beslediğimiz sokak köpeklerimiz var. Dün de bir kamyonete köpeğimiz havlıyor. Sürücü, köpek sağ tarafına kalacak şeklinde yolu geniş alıyor. Köpeğin üzerine aracı sürüyor. Köpeği arka tekerleri üzerinden eziyor" dedi.




Yunus Emre Onkaç da, "Sürekli bakımını üstlendiğimiz bir sokak köpeğimizi dikkatsiz bir sürücü yolda giderken ezdi. Hızını kaybetmeden yoluna devam etti.


Bu durum bizi çok üzdü. Gerekli yerlere şikayette bulunduk. Sürücü çok hızlıydı, hiç durmadı. Durmasını çok bekledik. Belki ilgilenmiştir umuduyla güvenlik kamera görüntülerine baktık. Gerçekten içler acısı. Hızını hiç kaybetmeden yoluna devam ettiğini gördük" diye konuştu.

Olay anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, köpeğin caddedeki kamyonetin peşinden bir süre koştuğu ve altında kaldığı görülüyor.

SON DAKİKA