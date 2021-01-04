Bursa Osmangazi'de fuhuş pazarlığı yapan hayat kadınına ceza yağdı

Türkiye'deki koronavirüs salgını ve mutasyona uğramış koronavirüs nedeniyle geçtiğimiz perşembe akşamından pazartesi sabahına kadar 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Bursa'da 49 yaşındaki Ş.K isimli kadın sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen yol kenarında fuhuş pazarlığı yaparken görüntülendi. Gözaltına alınan kadına 3 bin 577 lira ceza yazıldı.

Bursa'da Ş.K. (49) adlı kadın, sokağa çıkma kısıtlamasında yol kenarında, fuhuş pazarlığı yaparken görüntülendi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan kadına, 3 bin 577 TL ceza yazıldı.

Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde bekleyen bir kadın, araçları durdurarak, sürücüler ile fuhuş pazarlığı yaptı.

Pazarlık yaparken görüntülenen kadını, devriye gezen Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fark etti.

Gözaltına alınan kadının Ş.K. olduğu tespit edildi.

Kadına, 'sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal'den 3 bin 150 TL, 'emre aykırı davranmak'tan da 427 TL olmak üzere toplam 3 bin 577 TL ceza uygulandı.

Ş.K. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.