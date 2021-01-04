Haberler Video Yaşam Videoları Bursa Osmangazi'de fuhuş pazarlığı yapan hayat kadınına ceza yağdı

Bursa Osmangazi'de fuhuş pazarlığı yapan hayat kadınına ceza yağdı

Bursa Osmangazi'de fuhuş pazarlığı yapan hayat kadınına ceza yağdı
04.01.2021 14:23
Ana Sayfa 01:00
Mehmet Ali Erbil'den flaş...
Ana Sayfa 02:19
Sezgin Baran Korkmaz...
Ana Sayfa 03:16
Seren, annesinin Gülben...
Ana Sayfa 10:27
Enflasyon nedir? Enflasyonun...
Ana Sayfa 04:28
Ağırlaştırılmış müebbet hapis...
Ana Sayfa 01:14
Bakan Varank: Volkswagen...
Ana Sayfa 01:49
Canlı yayında SİHA'lara övgü...
Ana Sayfa 02:46
4 Ocak emekli ve memur maaş...
Ana Sayfa 00:50
Bakanlık SMA hastaları için...
Ana Sayfa 02:06
TEFE TÜFE 2020 Aralık ayı ve...
Ana Sayfa 03:10
Kısıtlama sonrası İstanbul'da...
Ana Sayfa 01:29
Sağlar'ın arşivi açıldı!

Türkiye'deki koronavirüs salgını ve mutasyona uğramış koronavirüs nedeniyle geçtiğimiz perşembe akşamından pazartesi sabahına kadar 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Bursa'da 49 yaşındaki Ş.K isimli kadın sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen yol kenarında fuhuş pazarlığı yaparken görüntülendi. Gözaltına alınan kadına 3 bin 577 lira ceza yazıldı.


Bursa'da Ş.K. (49) adlı kadın, sokağa çıkma kısıtlamasında yol kenarında, fuhuş pazarlığı yaparken görüntülendi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan kadına, 3 bin 577 TL ceza yazıldı.

Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde bekleyen bir kadın, araçları durdurarak, sürücüler ile fuhuş pazarlığı yaptı.

Pazarlık yaparken görüntülenen kadını, devriye gezen Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fark etti.

Gözaltına alınan kadının Ş.K. olduğu tespit edildi.

Kadına, 'sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal'den 3 bin 150 TL, 'emre aykırı davranmak'tan da 427 TL olmak üzere toplam 3 bin 577 TL ceza uygulandı.

Ş.K. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Yaşam Videoları