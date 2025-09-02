PODCAST CANLI YAYIN

Bursa İnegöl’de çiftlik yangını: 1 kişi hastaneye kaldırıldı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde küçükbaş hayvan çiftliğinde çıkan yangında 5 bin saman balyası kül oldu, dumandan etkilenen bir kadın hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan küçükbaş hayvan çiftliğinde çıkan yangın korkuya neden oldu.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Boğazköy Mahallesi'nde Galip Duyan'a ait çiftliğin samanlığında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında samanlıkta büyük hasar meydana geldi. Yaklaşık 5 bin saman balyası kül oldu.

Yangın sırasında dumandan etkilenerek bayılan Gönül K., olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlattı.

