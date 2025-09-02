Kahramanmaraş’ta cinayet! Bir genç bıçaklı saldırıda öldü: O anlar kamerada

Kahramanmaraş'ta meydana gelen bıçaklı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Olayda 34 yaşındaki Onur Toy hayatını kaybederken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Onur Toy, arkasından gelen iki kişiden F.G.'nin (17) bıçaklı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Toy, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri saldırının ardından çalışma başlatarak bıçağı kullanan F.G.'yi yakaladı. Suçunu itiraf eden şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Toy, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Öte yandan, olay anının bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde F.G.'nin elindeki bıçakla Toy'a saldırıp bıçakladıktan sonra kaçtığı görüldü.