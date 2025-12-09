Deprem hareketliliği ne mesaj veriyor? Hangi fay hatları yıkıcı?

Burdur'da yaya geçidinde ölüm: İşte o anlar!

Kaza, bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde yaya geçidinden yolun karşısına ilerleyen Mustafa Gümüş'e kamyonetin çarpması yer aldı. Gümüş'ün cenazesi Yazıköy Köyü'nde toprağa verilecek.

Kaza, dün saat 12.30 sıralarında Güzelleştirme Caddesi'ndeki Hamit Çine Kavşağında meydana geldi. Samet B. (33) kullandığı 03 AIU 357 plakalı kamyonetle, kavşaktaki yaya geçidinde Mustafa Gümüş'e çarptı. İhbar üzerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Mustafa Gümüş, sağlık ekibince Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yoğun bakım servisinde tedavi gören Mustafa Gümüş, saat 01.30'da hayatını kaybetti.