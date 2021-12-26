Haberler Yaşam Videoları Brandayı yırtıp yardım istediler, Bulgaristan’a gitmek için kaçak olarak bindikleri TIR’da donma tehlikesi atlattılar

Brandayı yırtıp yardım istediler, Bulgaristan’a gitmek için kaçak olarak bindikleri TIR’da donma tehlikesi atlattılar

Brandayı yırtıp yardım istediler, Bulgaristan’a gitmek için kaçak olarak bindikleri TIR’da donma tehlikesi atlattılar
26.12.2021 11:35 - Son Güncelleme: 26.12.2021 11:36

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 02:10
Bu altın tespihi çekmek 30 bin...
Ana Sayfa 01:31
Ayder Yaylası'nda şambrelle...
Ana Sayfa 01:19
Sibirya soğuklarının yaşandığı...
Ana Sayfa 00:40
Park halindeki otomobile...
Ana Sayfa 03:08
Gaziantep'teki pitbull...
Ana Sayfa 03:14
Defne Samyeli yıllar önceki...
Ana Sayfa 00:29
Kardeşlerim 35. bölüm fragmanı...
Ana Sayfa 00:59
Gönül Dağı 46. bölüm fragmanı...
Ana Sayfa 00:57
Alparslan: Büyük Selçuklu 8....
Ana Sayfa 00:30
Kalp Yarası 26. bölüm 2....
Ana Sayfa 00:26
HDP’nin Şanlıurfa’daki...
Ana Sayfa 00:25
Uğur Arslan son haliyle...

Edirne’de uyku molası veren Bulgar plakalı TIR’ın dorsesine gizlice binerek Sofya’ya gideceklerini zanneden 4 göçmen aracın Sofya yerine İzmir istikametine hareket etmesiyle Çanakkale’nin Aycacık ilçesine bağlı Küçükkuyu Beldesine kadar geldiler. Yolda donma tehlikesi atlatan düzensiz göçmenler aracın dorsesinin brandasını yırtarak yoldaki vatandaşlardan yardım istediler. Bulgaristan’dan yüklediği Aliminyum hurdasını İzmir’e taşırken Edirne’de uyku molası veren Bulgar plakalı TIR’a sürücü uykudayken brandayı yırtıp dorseye saklanan 4 Afgan göçmenin Avrupa’ya gitme hayali Küçükkuyu’da son buldu. Hurda alüminyum yüklü TIR ile Bulgaristan’a değil de İzmir’e gittiklerini anlayan ve soğuk nedeniyle donma tehlikesi atlatan göçmenler Küçükkuyu Mıhlı mevkiinde TIR’ın brandasını yırtıp yoldan gecen araçlara işaret yapıp TIR sürücüsünün aracını durdurmasını sağladılar. Mıhlı mevkiinde durup dorsedeki göçmenleri gören sürücü Jandarmaya haber vermek için 112’yi aradı. Olay yerine gelen Jandarma ekipleri tuttukları tutanak ile mühürlü kapıyı açanınca içerideki 4 Afgan göçmen gözaltına alındı. İfadeleri alınan göçmenler daha sonra Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildiler.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA