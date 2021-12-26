Haberler Yaşam Videoları Beşiktaş’ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobiliyle şarampole yuvarlandı

Beşiktaş’ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobiliyle şarampole yuvarlandı

Beşiktaş’ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobiliyle şarampole yuvarlandı
26.12.2021 10:22 - Son Güncelleme: 26.12.2021 10:23

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 00:44
Çıkan yangında oğlu yanarak...
Ana Sayfa 01:19
Sibirya soğuklarının yaşandığı...
Ana Sayfa 01:04
Tramvay hattında çarpışan...
Ana Sayfa 01:25
Zağnos Paşa Cami üzerinde uçan...
Ana Sayfa 02:00
Şile otoyolunda feci kaza!...
Ana Sayfa 03:08
Gaziantep'teki pitbull...
Ana Sayfa 03:48
Şişli'de kontrolden çıkan...
Ana Sayfa 03:09
Burcu Esmersoy yeni sevgilisi...
Ana Sayfa 02:26
Erman Toroğlu, Trabzonspor ile...
Ana Sayfa 00:26
HDP’nin Şanlıurfa’daki...
Ana Sayfa 02:14
Ormanlık alanda yanmış kadın...
Ana Sayfa 01:00:57
Başkan Erdoğan Gaziantep’te

Beşiktaş’ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobiliyle bariyerlere çarparak yol kenarında bulunan çimenlik alana uçtu. Yaşanan kaza sonrası araç içinde bulunan iki kişi şans eseri hafif sıyrıklarla kurtuldu. Olay, saat 08.30 sıralarında Fatih Sultan Mehmet köprüsü istikameti Levent çıkışı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Adak yönetimindeki 16 SZG 56 plakalı araç sürücünün bir anlık uyku dalgınlığıyla direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı. Takla ata araç yol kenarındaki çimenlik alana uçtu. Sürücünün ihbarıyla olay yerine hemen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ters dönen arabadan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü ve kız arkadaşının ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldı. Yaralılar, tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşanan kaza sonrası araçta maddi hasar meydana geldi.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA