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Beton mikseri otomobilin üzerine devrildi! O anlar kamerada

Beton mikseri otomobilin üzerine devrildi! O anlar kamerada

23.01.2020 10:27

TEM Otoyolu Bağcılar yanyolda virajı alamayan beton mikserinin devrildiği kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde yanyola girmeye çalışan beton mikseri virajı alamayarak devriliyor. Yan yatarak kayan mikser, trafikte seyreden bir araca da çarparak bariyerlere sıkıştırıyor. İşte faciadan dönülen kaza anı...


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