TEM Otoyolu Bağcılar yanyolda virajı alamayan beton mikserinin devrildiği kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde yanyola girmeye çalışan beton mikseri virajı alamayarak devriliyor. Yan yatarak kayan mikser, trafikte seyreden bir araca da çarparak bariyerlere sıkıştırıyor. İşte faciadan dönülen kaza anı...
Beton mikseri otomobilin üzerine devrildi! O anlar kamerada23.01.2020 10:27
- Beton mikseri otomobilin üzerine devrildi! O anlar kamerada
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