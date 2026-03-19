Bayram arifesinde yürekler ağza geldi! Bursa'da feci çarpışma: 7 yaralı
Bursa'da Ramazan Bayramı arifesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Bayram öncesi yaşanan kaza yürekleri ağza getirirken, feci anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Arife Mesaisinde Kafa Kafaya Çarpışma: 7 Yaralı
Bursa'nın İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi'nde sabah saat 07.40 sıralarında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Zafer Turna (44) ve Muhammed Açık (28) yönetimindeki araçların şiddetli çarpışması sonucu toplam 7 kişi yaralandı.
Kaza Anı Kamerada
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan feci kazanın ardından jandarma ekipleri soruşturma başlattı.
Sürücülere Bayram Uyarısı
Bayram trafiğinin yoğunlaştığı arife gününde meydana gelen kaza sonrası yetkililer; sürücüleri hız kurallarına uymaları, takip mesafesini korumaları ve bayram yolunda daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.