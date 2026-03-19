Bursa'da feci kaza: Hızla gelen motosikletli otomobile çarpıp metrelerce savruldu!

Bursa'da hızla seyir halindeki motosikletli, dönüş yapan otomobile çarpıp metrelerce savruldu. Kazaya tanık olanlar yaşadığı şok sonrası yardıma koşarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Nilüfer ilçesi İzmir kavşağında meydana geldi,

Edinilen bilgiye göre, hızla seyreden motosiklet sürücüsü, dönüş yapmak isteyen otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak ağır yaralandı. Kaza anı ise çevrede bulunan bir kameraya saniye saniye yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bunlar da Var

Başkan Erdoğan memleketi Rize’de: Bayramı sizlerle geçirmek için buradayım
Başkan Erdoğan memleketi Rize’de: Bayramı sizlerle geçirmek için buradayım
Fatih'teki dehşette yeni detaylar: “Doğum günü” diyerek koli bandı almışlar!
Fatih'teki dehşette yeni detaylar: “Doğum günü” diyerek koli bandı almışlar!
Sancaktepe tır çarpan kadın hayatını kaybetti
Sancaktepe tır çarpan kadın hayatını kaybetti
Aynı Yağmur Altında 7. bölüm fragmanı yayınlandı: "Senin zamanın doldu!"
Aynı Yağmur Altında 7. bölüm fragmanı yayınlandı: "Senin zamanın doldu!"

