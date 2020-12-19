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Başkan Erdoğan Kuzey Marmara Otoyolu 6. Kesim açılış töreni öncesi önce fırına uğradı sonra vatandaşlarla sohbet etti

Başkan Erdoğan Kuzey Marmara Otoyolu 6. Kesim açılış töreni öncesi önce fırına uğradı sonra vatandaşlarla sohbet etti
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Öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkan Başkan Erdoğan, yol üstünde bir fırına uğrayarak alışveriş yaptı. Erdoğan, fırın çıkışı kendisini görüpte muhabbet için gelen vatandaşlarla sosyal mesafeli olarak sohbet etti. Vahdettin Köşkü'ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu 6. Kesim açılış törenine canlı bağlantıyla katılacak.


Başkan Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıktı. Erdoğan, yol üstünde bir fırına uğrayarak alışveriş yaptı. Erdoğan, çıkışta vatandaşlarla da sohbet etti.



Vahdettin Köşkü'ne geçen Başkan Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu 6. Kesim açılış törenine canlı bağlantıyla katılacak.

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