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Bartın'da şiddetli yağış! Bartın Valisi: Can kaybı ya da yaralanma yok

Bartın'da şiddetli yağış! Bartın Valisi: Can kaybı ya da yaralanma yok
26.06.2022 22:25 - Son Güncelleme: 26.06.2022 22:25

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Bartın'da etkili olan sağanak sebebiyle bazı evleri su bastı, ulaşımda zor anlar yaşayan sürücüler kent merkezine ilerlemekte güçlük geçti. Dere yatağının taşması sonucu bölgede önlemleri artıran ekipler, risk taşıyan bazı evleri de boşalttı. A Habere'e bağlanan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın yaptığı açıklamalarda bölgede bu akşam için yoğun yağışın beklendiğini ifade etti. Bartın Valisi Nurtaç Arslan ise bölgede can kaybının yaşanmadığını ifade etti. A Haber'e bağlanan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın şehirdeki sel baskınıyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: "Bartın'ın merkezinde 19 mahallemize baktığımızda münferiden su basan evlerimiz var, sokaklarımız var. Oralarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Ama 4 tane blok var ki istinat duvarlarını söktü. Onunla ilgili de tahkimatlar yapıyoruz. Yapı işleri genel müdürümüzle görüşmelerimizden, valimizle beraber görüşmelerimiz sonucunda ve AFAD ile beraber hareket ediyoruz."

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