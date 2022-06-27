Edirne’de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

Edirne’de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin kavşakta ilerleyen başka bir otomobile çarptıktan sonra takla atması sonucu 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza gece saatlerinde Edirne Koca Sinan Mahallesi Muammer Aksoy Caddesinde meydana geldi. Onur Arıgül idaresindeki 06 YGS 52 plakalı otomobil kontrolden çıkararak Koray Ateş yönetimindeki 22 DA 396 plakalı otomobile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Arıgül idaresindeki otomobil takla atarak cadde ortasında ters döndü. Kazada sürücü Onur Arıgül ve yanında yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırıldı.