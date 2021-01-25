Haberler Video Yaşam Videoları Balıkesir'de 3 metrelik dev dalgalar sahili dövdü

Balıkesir'de 3 metrelik dev dalgalar sahili dövdü

Balıkesir'de 3 metrelik dev dalgalar sahili dövdü
25.01.2021 17:12
Ana Sayfa 00:48
Hastanede kumara soruşturma!
Ana Sayfa 02:40
İstikşafi görüşmeler sona erdi
Ana Sayfa 04:38
Fenerbahçe İrfan Can'a talip...
Ana Sayfa 06:52
Çavuşoğlu'ndan korsan...
Ana Sayfa 23:39
Esnafa Halkbank müjdesi
Ana Sayfa 07:41
İstikşafi görüşmeler bugün...
Ana Sayfa 03:24
"Erdoğan gitsin diye canımı...
Ana Sayfa 02:47
İstanbul'da trafiği kilitleyen...
Ana Sayfa 02:39
İstanbul'a güzel haber
Ana Sayfa 04:19
Esenyurt'ta feci son! Kaza mı...
Ana Sayfa 04:50
Biden yönetimi FETÖ elebaşını...
Ana Sayfa 01:15
''CHP ve İYİ Parti, HDP ile...

Marmara bölgesindeki olumsuz hava koşulları etkisini gün boyu sürdürdü. Balıkesir Edremit'te sağanak hayatı olumsuz etkilerken, Akçay ve Altınkum sahillerini boyları 3 metreyi aşan dalgalar adeta dövdü.


Balıkesir'in Edremit ilçesinde sabah saatlerinde itibaren etkisini arttıran lodos ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Akçay ve Altınkum sahillerini boyları 3 metreyi aşan dalgalar adeta dövdü. Dalgalar sahildeki evlere kadar ulaştı.

Edinilen bilgiye göre, sabahın ilk saatlerinde hızını artıran lodos fırtınası zaman zaman 90 kilometre hıza kadar ulaştı. Boyları 3 metreyi aşan dalgalar sahilleri adeta dövdü. Dev dalgalar Akçay sahilinde evlerin bahçelerine kadar ulaştı.

Akçay ve Zeytinli bölgelerinde su baskınları yaşandı. Düşük kodlu bölgeler ve alt geçitler sular ile doldu. Su dolu alt geçitten geçen sürücüler zor anlar yaşadı. Lodos ve aşırı yağış sebebiyle Akçay'da iki balıkçı teknesi su alarak battı.

Yaşam Videoları