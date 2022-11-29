Aydın'da trenin çarptığı vatandaş hayatını kaybetti

Aydın’ın Nazilli ilçesinde trenin çarptığı 1 kişi hayatını kaybetti. Olay, öğle saatlerinde Yeni Mahalle’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Denizli - İzmir seferini yapan yolcu treni, iddiaya göre tren rayları üzerinde bulunan Akif Fırat Pekşen’e (44) çarptı. Çarpmanın etkisi ile trenin altına aldığı Pekşen olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. Kaza ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Pekşen’in cansız bedeni Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.