Aydın Söke’de turist midibüsü devrildi: 7 yaralı

TUR MİDİBÜSÜ DEVRİLDİ, 7 KİŞİ YARALANDI

Aydın'ın Söke ilçesinde turistleri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yolcuların kurtarılması için ekipler seferber oldu.

VİRAJDA KONTROL KAYBOLDU

Kaza, Söke-Kuşadası çevre yolu Fevzipaşa Mahallesi Yamaç yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. 09 APH 834 plakalı turist midibüsünün henüz bilinmeyen nedenle arka lastiği patladı. Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarpıp devrildi.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler araçta sıkışan yolcuları kurtarmak için çalışma başlattı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonrası bazı yolcular kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza ile ilgili inceleme sürerken, araçta sıkışan yolcuları kurtarma çalışmaları devam ediyor.