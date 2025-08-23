Şişli’de aile kavgası kanlı bitti: Eniştesini öldürdü

ŞİŞLİ'DE AİLE KAVGASI CİNAYETLE BİTTİ

İstanbul'un Şişli ilçesinde çıkan aile içi tartışma kanlı bitti. Eşini darp ettiği öne sürülen Ejder Ç. (34), kayınbiraderi tarafından silahla vurularak öldürüldü.

KAVGA EVE TAŞINDI, SİLAHLAR KONUŞTU

Olay, dün akşam saatlerinde İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Sevgi Ç. (35), kocası Ejder Ç. ile kavga edip ikiz kardeşi Suat S.'nin evine sığındı. Eşini geri götürmek için kayınbiraderinin evine giden Ejder Ç. ile Suat S. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Suat S., eniştesine silahla ateş açtı. Ağır yaralanan Ejder Ç., kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİ VE BABASI TUTUKLANDI

Polis ekiplerinin çalışmasında, Ejder Ç.'nin eşini sık sık darp ettiği ve bu nedenle aile arasında gerginlik yaşandığı ortaya çıktı. Cinayet şüphelisi Suat S. ve olaya karışan babası B.S., kaçtıktan kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba ve oğul, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.