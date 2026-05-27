Giresun'da balık avlarken yeğeniyle akıntıya kapılan amcanın cansız bedenine ulaşıldı

Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2026 13:44

Giresun'daki Dere Faciasında Amcanın da Cansız Bedenine Ulaşıldı

İstanbul'dan memleketleri Giresun'un Kanlıca köyüne Kurban Bayramı tatili için gelen amca Sedat Çelik ile aynı adı taşıyan yeğeni Sedat Çelik, 23 Mayıs'ta serpme ağ ile balık avlamak için Yağlıdere Deresi'ne indi. Aşırı yağışlar ve eriyen kar suları nedeniyle debisi yükselen derede akıntıya kapılan amca ve yeğen kısa sürede gözden kayboldu.

Yeğeninin Cenazesi İlk Gün Bulunmuştu

İhbarın ardından jandarma, AFAD, JAK ve itfaiye ekipleri tarafından başlatılan arama çalışmalarının 5'inci saatinde, yeğen Sedat Çelik'in dere kıyısındaki taşlık alanda cansız bedeni bulundu. Talihsiz gencin cenazesi vinç yardımıyla çıkarılarak ilçede toprağa verilirken, amca ve yeğenin akıntıya kapılmadan hemen önce derede ağ attıkları son anlara ait cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.

Amcanın Cesedi Ağaç Köklerine Takılı Bulundu

Yüksek debi nedeniyle güçlükle yürütülen ve iş makinelerinin de kullanıldığı yoğun arama çalışmalarının 5'inci gününde acı haber geldi. JAK ekipleri, amca Sedat Çelik'in cansız bedenini ilçe merkezine 1,5 kilometre uzaklıkta, dere yatağındaki ağaç köklerine takılmış halde buldu. Dereden çıkarılan cenaze, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.