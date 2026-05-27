İstanbul'da kaçak kurbanlık operasyonu: Kaçak 126 kurbanlık yakalandı sürücülere ceza yağdı

Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2026 13:23

İstanbul'da Kaçak Kurbanlık Operasyonu: 126 Hayvana El Konuldu, 626 Bin TL Ceza Kesildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde şehre kaçak hayvan girişini engellemek amacıyla TEM Otoyolu Kavacık katılımında geniş çaplı bir denetim gerçekleştirdi. 18-26 Mayıs tarihleri arasında yürütülen operasyon kapsamında, şüphe üzerine durdurulan ticari araçlar ve kamyonetler didik didik arandı; sürücülerin kimlik kontrolleri yapıldı.

Sevk Belgesiz 126 Kurbanlık Yakalandı

Uygulama noktasında durdurulan araçların kasalarında yapılan incelemelerde; yurda kaçak yollarla sokulduğu ya da iller arası sevk belgesi bulunmadığı belirlenen 100 adet küçükbaş ve 26 adet büyükbaş kurbanlık hayvan tespit edildi. Toplamda 126 kaçak kurbanlık polis ekiplerince koruma altına alındı.

Sürücülere Ceza Yağdı

Evrakları eksik olan ve usulsüz hayvan sevkiyatı yapan araç sürücülerine, 5996 Sayılı Kanun kapsamında toplam 626 bin 189 TL idari para cezası uygulandı. Operasyonda el konulan kurbanlıklar, gerekli yasal işlemlerin tamamlanması için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.