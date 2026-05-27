CANLI YAYIN
Geri
İzmir Buca’da Kurban Bayramı’nda çöp yığını: Vatandaşlar belediye yönetimine tepkili

İzmir Buca’da Kurban Bayramı’nda çöp yığını: Vatandaşlar belediye yönetimine tepkili

İzmir'in Buca ilçesinde vatandaşlar, bayram sabahına çöp yığınları ve kötü kokuyla uyandı. Gediz ve Seyhan mahallelerinde sokak aralarında ve park kenarlarında biriken çöpler, vatandaşların tepkisine neden oldu.

Buca'da Bayrama Çöp Dağlarıyla Girildi: Mahalleli İsyan Etti

İzmir'in Buca ilçesine bağlı Gediz ve Seyhan mahallelerinde, bayram sabahı konteynerlerden taşarak kaldırımlara ve sokak aralarına yayılan çöp yığınları çevre sakinlerine zor anlar yaşattı. Özellikle Aydın Hatboyu Caddesi üzerindeki kaldırımlar ile Gediz Mahallesi'ndeki bir çocuk parkının hemen bitişiğinde biriken atıklar, sineklerin üremesine ve ağır kokuların yayılmasına neden oldu. Temizlik çalışmalarının yetersizliğinden yakınan halk, Buca Belediyesine tepki gösterdi.

"Bari Bayram Günü Temizleselerdi"

Çöp kokusundan ve bakımsızlıktan şikayet eden Gediz Mahallesi sakinlerinden Ali Haydar Erpaşa, sorunun kronikleştiğini belirterek şu sözlerle isyan etti: "Bayrama çöple, çöp kokusuyla girdik. Burası her gün böyle. Kokudan dolayı parkta oyun oynayan çocuklarımız da çok rahatsız oluyor. Çöpün yanı sıra resmen hayvan ölüsü gibi kokuyor. 'Bugün bayram, bari bugün temizleseler' diyoruz ama maalesef temizlenmiyor."

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

Bunlar da Var

Belediye Başkanı Alim Karaca'ya silahlı saldırıda: 6 şüpheli tutuklandı
Belediye Başkanı Alim Karaca'ya silahlı saldırıda: 6 şüpheli tutuklandı
Diyarbakır'da feci olay: Evin bahçesindeki ağaca asılı halde ölü bulundu
Diyarbakır'da feci olay: Evin bahçesindeki ağaca asılı halde ölü bulundu
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in görevinin iptali için TBMM'ye dilekçe verdi
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in görevinin iptali için TBMM'ye dilekçe verdi
Sokak ortasında silahlı çatışma: 3 yaralı
Sokak ortasında silahlı çatışma: 3 yaralı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle