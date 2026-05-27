İzmir Buca’da Kurban Bayramı’nda çöp yığını: Vatandaşlar belediye yönetimine tepkili

Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2026 12:57 Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2026 12:58

Buca'da Bayrama Çöp Dağlarıyla Girildi: Mahalleli İsyan Etti

İzmir'in Buca ilçesine bağlı Gediz ve Seyhan mahallelerinde, bayram sabahı konteynerlerden taşarak kaldırımlara ve sokak aralarına yayılan çöp yığınları çevre sakinlerine zor anlar yaşattı. Özellikle Aydın Hatboyu Caddesi üzerindeki kaldırımlar ile Gediz Mahallesi'ndeki bir çocuk parkının hemen bitişiğinde biriken atıklar, sineklerin üremesine ve ağır kokuların yayılmasına neden oldu. Temizlik çalışmalarının yetersizliğinden yakınan halk, Buca Belediyesine tepki gösterdi.

"Bari Bayram Günü Temizleselerdi"

Çöp kokusundan ve bakımsızlıktan şikayet eden Gediz Mahallesi sakinlerinden Ali Haydar Erpaşa, sorunun kronikleştiğini belirterek şu sözlerle isyan etti: "Bayrama çöple, çöp kokusuyla girdik. Burası her gün böyle. Kokudan dolayı parkta oyun oynayan çocuklarımız da çok rahatsız oluyor. Çöpün yanı sıra resmen hayvan ölüsü gibi kokuyor. 'Bugün bayram, bari bugün temizleseler' diyoruz ama maalesef temizlenmiyor."