İzmir'de sahibinin elinden kaçan dana korku dolu anlar yaşattı

Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2026 13:19

Olay, ilçenin yaya ve araç trafiği açısından en yoğun bölgelerinden olan Küçükpark'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kurbanlık dana bir anda sahibinin elinden kurtularak kaçmaya başladı. Kalabalık caddede ve kaldırımlarda kontrolsüzce koşuşturan hayvanı bir anda karşılarında gören vatandaşlar büyük panik yaşadı. Yolda ve kaldırımlarda bir süre ilerleyen kurbanlık dana, ilginç manzaraların ortaya çıkmasına neden oldu. Dananın sahibi ise kaçan hayvanını zapt edebilmek için uzun süre peşinden koşturdu. Sahibinin danayı yakalama çabası ve yaşanan o hareketli dakikalar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.