Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otelde meydana gelen trajik olayda, 36 yaşındaki resepsiyonist Hilmi Çelik, hırsızlık girişiminde bulunan iki kişiyi yakalamaya çalışırken aldığı darbe sonucu hayatını kaybetti. Olay, Manavgat'taki 5 yıldızlı bir otelde yaşandı. Tunus uyruklu iki şüpheli, otelin duvarından içeri girmeye çalışırken güvenlik kameralarına takıldı.
Güvenlik görüntülerine göre, Hilmi Çelik, şüphelileri fark edip peşlerine düştü. Çelik, hırsızları durdurmaya çalışırken aldığı yumruk darbesiyle yere yığıldı. O anlar otelin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Çelik'in yere düştüğü anda şüpheliler otomobile binerek olay yerinden hızla uzaklaştı.