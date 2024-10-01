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Malatya kaza haberi: Traktörle çarpışan Yolcu otobüsü traktörü ikiye bölündü: 1 ölü!
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Malatya kaza haberi: Traktörle çarpışan Yolcu otobüsü traktörü ikiye bölündü: 1 ölü!

Giriş Tarihi: 01 Ekim 2024, 18:01 Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2024, 18:02

Malatya Akçadağ'da traktörle çarpışan yolcu otobüsü traktörü ikiye bölündü. Feci kaza sonucu traktör sürücüsü İhsan İriağaç hayatını kaybetti.

Malatya'da, yolcu otobüsü ile çarpışıp ikiye bölünen traktörün sürücüsü İhsan İriağaç (71) yaşamını yitirdi, 1 kişi ise yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Akçadağ Cezaevi yakınlarında meydana geldi. C.Ö. yönetimindeki 44 AJ 999 plakalı yolcu otobüsü ile İhsan İriağaç'ın kullandığı 44 AC 822 traktör çarpıştı. Kazada traktör sürücüsü ve otobüs yolcularından M.B.B. yaralandı.

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan traktör sürücüsü İhsan İriağaç, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Kazayı haber alıp gelen İhsan İriağaç'ın yakınları acı haberi alınca gözyaşlarına hakim olamadı. Otobüs şoförünün gözaltına alındığı kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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