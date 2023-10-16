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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 16 Ekim 2023, 14:34 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2023, 14:41

Antalya'da piyasaya sürülmeye çalışılan 12 ton kaçak kahve ele geçirildi

Antalya'nın Aksu ilçesinde jandarma tarafından bir imalathaneye yapılan baskında, ünlü bir markanın ambalajıyla piyasaya sürülmeye çalışılan 12 ton kaçak kahve ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Aksu ilçesinde bir şüpheliye ait depo içerisinde kaçak yollardan temin edilen kahve olduğu bilgisine ulaşıldı. Halk sağlığı için tehlike oluşturan tonlarca kahveyi, imalathanede özel makineler kullanarak ünlü bir kahve markasına ait ambalajlarla paketlediği ve elde ettiği sahte ürünleri piyasaya süreceği belirlenen şahsı yakalamak için düğmeye basıldı. Depoda yapılan aramada; 12 ton kaçak kahve, 2 adet paketleme makinesi, 2 adet baskı makinesi ve 1 adet lazer yazı makinesi, 2 adet kompresör, 21 bin adet koli ve 200 adet koli bandı ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlemlerin devam ettiği bildirildi.

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