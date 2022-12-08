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Antalya'da kaldırımda yürürken, düşüp öldü

Antalya'da kaldırımda yürürken, düşüp öldü
08.12.2022 09:36

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ANTALYA'ya Isparta'dan çalışmak için gelen Sadık Işıklı (57), kaldırımda dengesini kaybedip düşerek hayatını kaybetti. Işıklı'nın arkadaşları büyük üzüntü yaşarken, Işıklı'nın cansız bedeni polis ekiplerinin incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Yaşam Videoları

ANTALYA'ya Isparta'dan çalışmak için gelen Sadık Işıklı (57), kaldırımda dengesini kaybedip düşerek hayatını kaybetti. Işıklı'nın arkadaşları büyük üzüntü yaşarken, Işıklı'nın cansız bedeni polis ekiplerinin incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Kepez ilçesi Teoamanpaşa Mahallesi Yeşilırmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Isparta'nın Yalvaç ilçesinde ailesi ile birlikte yaşayan inşaat ustası Sadık Işıklı akşam saatlerinde otobüse binerek inşaatta çalışmak için Antalya'da bulunan arkadaşlarının yanına geldi. Arkadaşları ile cadde üzerinde buluşmak için kaldırım üzerinde bekleyen adam bir anda dengesini kaybederek yere düştü. Bu sırada Işıklı'nın yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte olay yerine gelen sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Sadık Işıklı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

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