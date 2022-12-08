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Şişli’de 7 katlı otelde yangın çıktı. Yangında 1 kişi dumandan etkilendi

Şişli’de 7 katlı otelde yangın çıktı. Yangında 1 kişi dumandan etkilendi
08.12.2022 09:21

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İstanbul Şişli'de 7 katlı otelde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Otelde bulunanlar tahliye edilirken, bir kişi dumandan etkilendi.

Yaşam Videoları

Yangın, Şişli Dolapdere Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı bir otelde saat 07.00 sıralarında çıktı.

Sabah saatlerinde çıkan yangın büyük paniğe neden olurken otel içindeki vatandaşlar tahliye edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken bir kişi dumandan etkilendi.

İddiaya göre, otel içerisinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın yoğun dumana neden oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangının kaynağına ulaşarak söndürdü. Otel içerisinde yoğun duman oluşurken vatandaşlar tedbir amaçlı olarak otelden tahliye edildi. Sağlık ekipleri ise herhangi bir olumsuzluğa karşı hazırda bekledi.Otel içerisinde oluşan yoğun duman nedeniyle vatandaşlar tahliye edildi. Dumandan bir kişi etkilenirken sağlık ekipleri tarafından ambulans içerisinde tedavi edildi.

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