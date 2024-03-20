Antalya'da ceza infaz koruma aracı devrildi: Ölü ve yaralı var

Saat 15.00 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesi Fatih Mahallesi Antalya Bulvarı üzerinde, adliyedeki bankaya evrat imzalatmaktan dönen Ceza İnfaz Koruma Kurumu'nda görevli memurlardan Ali Yılmaz'ın kullandığı 07 FSL 46 plakalı açık kasa kamyonet, dönüş yolunda sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp önce refüjdeki kaldırıma, ardından aydınlatma direğine çarpıp yan devrildi.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ DE YARALANDI

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, yaklaşık 10 yıldır ceza infaz koruma memurluğunda çalıştığı öğrenilen ve araçta yolcu kısmında oturan Şahin Bayraktar'ın (39) hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayı hafif yaralı olarak atlatan sürücü memur ise tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

EŞİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kazayı duyup olay yerine gelen Şahin Bayraktar'ın eşi sinir krizi geçirirken, diğer infaz koruma memurları da mesai arkadaşlarının ölümüyle gözyaşı döktü. Bayraktar'ın cansız bedeni, savcı talimatıyla ambulansla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.