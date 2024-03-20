Motosikletteki 2 kişiye tabancayla ateş açtı, görüntüleri sosyal medyada paylaşınca yakalandı

Olay 10 Mart'ta Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Mahmudiye Mahallesi'nden Yarhisar Mahallesi'ne giden motosikletli, aynı yöne giden 16 BFG 615 plakalı motosikletteki 2 kişiye tabancayla ateş açtı.

Silahlı sürücünün arkasında oturan arkadaşı da o anları cep telefonu ile görüntüledi. Görüntülerde motosikletlinin, 'Rodi' diyerek seslendiği arkadaşının kullandığı motosiklete, tabancayla 5 el ateş etmesi yer aldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, isminin H.A. (22) olduğunu belirlediği sürücüyü yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, suç aleti ruhsatsız tabanca ve 1 şarjör de ele geçirildi. H.A., Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.