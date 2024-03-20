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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 20 Mart 2024, 18:11 Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2024, 18:11

Motosikletteki 2 kişiye tabancayla ateş açtı, görüntüleri sosyal medyada paylaşınca yakalandı

Bursa'da motosiklet sürücüsü H.A. (22), önünde giden motosikletteki 2 kişiye tabancayla ateş açtı. Arkasında oturan arkadaşının o anları cep telefonuyla görüntüleyip sosyal medyada paylaştığı H.A. jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay 10 Mart'ta Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Mahmudiye Mahallesi'nden Yarhisar Mahallesi'ne giden motosikletli, aynı yöne giden 16 BFG 615 plakalı motosikletteki 2 kişiye tabancayla ateş açtı.

Motosikletteki 2 kişiye tabancayla ateş açtı, görüntüleri sosyal medyada paylaşınca yakalandı

Silahlı sürücünün arkasında oturan arkadaşı da o anları cep telefonu ile görüntüledi. Görüntülerde motosikletlinin, 'Rodi' diyerek seslendiği arkadaşının kullandığı motosiklete, tabancayla 5 el ateş etmesi yer aldı.

Motosikletteki 2 kişiye tabancayla ateş açtı, görüntüleri sosyal medyada paylaşınca yakalandı

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, isminin H.A. (22) olduğunu belirlediği sürücüyü yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, suç aleti ruhsatsız tabanca ve 1 şarjör de ele geçirildi. H.A., Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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