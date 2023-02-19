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Antakya Cumhuriyet Mahallesi'nde hiç hasar almamış 2 bina havadan görüntülendi

Antakya Cumhuriyet Mahallesi'nde hiç hasar almamış 2 bina havadan görüntülendi
19.02.2023 11:24 - Son Güncelleme: 19.02.2023 11:40

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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük depremde sonrası Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan Cumhuriyet Mahallesi'nde sadece iki bina hiç hasar almadı. Hasar almayan iki ev havadan görüntülendi. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler Hatay'da büyük bir yıkıcı etki oluşturdu. Merkez Antakya ilçesinde yüzlerce bina yıkılırken binlerce binada hasar oluştu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın merkez Antakya ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaptığı hasar tespit çalışmalarında 6. İpek sokak üzerinde bulunan Çelik apartmanı ve Adnan Menderes Caddesi'nde müstakil bir evde hiç hasar olmadığını tespit etti. Hiç hasar almayan binalar havadan görüntülendi.

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