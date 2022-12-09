Annesini boğazına bıçak saplayarak öldürdü!

ANNESİNİN BOĞAZINA EKMEK BIÇAĞI SAPLAYARAK ÖLDÜRDÜ, 'HATIRLAMIYORUM' DEDİ

Antalya'da tartıştığı annesi Zübeyda Tıraş'ı (61) boğazına bıçak saplayıp öldüren Yusuf E.T.'nin (37), polisteki ifadesinde olay anını hatırlamadığını söylediği kaydedildi.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi 1468 sokakta bulunan 4 katlı apartmanın ikinci katında meydana geldi. Yusuf E.T. ile alışverişten dönen anne Zübeyda Tıraş, henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yusuf E.T., o sırada elma yiyen annesinin elindeki ekmek bıçağını alarak saldırdı. İkili arasında yaşanan arbede sırasında Yusuf E.T., elindeki ekmek bıçağını annesinin boğazına sapladı.Yaşanan tartışmadan kaynaklı gürültü üzerine, biri polis olan iki komşusu daireye gelerek kapıyı çaldı. Bir süre sonra kapıyı açan Yusuf E.T.'nin elinde kan izlerini gören komşuları, içeri girmek istedi. Panikle kaçmaya çalışan Yusuf E.T., komşuları tarafından yakalandı. Odaya girdiklerinde Zübeyda Tıraş'ı boğazına saplanmış bıçakla yerde yatarken gören komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla adrese polis ve sağlık ekibi geldi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Zübeyda Tıraş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Evde inceleme yapan polis, cinayet şüphelisi Yusuf E.T.'yi gözaltına alıp, emniyet müdürlüğüne götürdü. Zübeyda Tıraş'ın cenazesi ise Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

HATIRLAMADIĞINI SÖYLEDİ

Zübeyda Tıraş'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Yusuf E.T.'nin ise polisteki ifadesinde, olay anını hatırlamadığını söylediği belirtildi. Yusuf E.T., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.