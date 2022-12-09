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Sattığı aracını teslim etmeye götürürken kaza yaptı: 2 yaralı

Sattığı aracını teslim etmeye götürürken kaza yaptı: 2 yaralı
09.12.2022 10:51 - Son Güncelleme: 09.12.2022 10:52

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Bursa'dan sattığı aracı Giresun'a götürüp teslim etmek için yola çıkan şahıs, Samsun'da yaptığı kazada babasıyla birlikte yaralanırken, araç ise hurdaya döndü.

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Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Samsun-Ordu karayolu Gelemen mevkisinde sabaha karşı saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa'da ikamet eden Muzaffer Pektaş (23) sattığı 16 AJL 778 plakalı otomobilini Giresun'a teslim etmeye götürürken Samsun'da önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkıp orta refüjdeki demir aydınlatma direğine çarptı.

Kazada hurdaya dönen araçta bulunan Muzaffer Pektaş ile babası Ali Pektaş (53) yaralandı. Yaralılar, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Araç sürücüsü Muzaffer Pektaş, "Bursa'da ikamet ediyorum. Aracımı Giresun'a amcama sattım. Teslim etmeye götürürken yolda önüme köpek çıktı. Köpeğe çarpmamak için manevra yapınca kaza oldu. Bu aracımı teslim edip yerine Ordu'nun Fatsa ilçesinde satın aldığı başka bir otomobili teslim alıp geri dönecektik" dedi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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