RAMAZAN İMSAKİYE
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Anne ve kızına çarpan 12 yaşındaki motosikletli: "Babam beni öldürür"

Anne ve kızına çarpan 12 yaşındaki motosikletli: "Babam beni öldürür"
14.04.2023 19:39

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Bursa'nın İnegöl İlçesi Kemalpaşa mahallesinde meydana gelen gelen kazada, ters yönde seyrederken anne ve kızına çarpıp yaralanmasına neden olan motosikletli genç, polisten kaçarken aracını devirdi. Kaza sonucu 3 kişi yaralandı.

Yaşam Videoları

Kaza Kemalpaşa mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Adnan menderes bulvarı üzerinde ters yönde seyreden Enes V.(12), yönetimindeki tescilsiz motosiklet, karşıdan karşıya geçmeye çalışan anne Şermin Y.(35) ve kızı 9 yaşındaki Ada'ya çarptı. Anne ve kızına çarparak yaralanmasına neden olan sürücü hızla kaçmaya başladı. Olayı gören Trafik ekipleri, hızla motosikletli gence yetişerek dur ikazında bulundu. Polisin dur ihtarına uymayarak hızla kaçan genç sürücünün motosikleti devrildi. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Polise yalvaran yaralı genç sürücü Enes V., "Valla öldürür beni babam. Ayağına kapanayım ceza yazma. Valla keser beni babam." diye yalvardı. Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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