Ankara'da korkunç olay! Kafası bedeninden çıkarılmış 45 günlük ceset bulundu

Olay, Kadıköy Mahallesi Armutludere Mevkii'ndeki otluk arazide meydana geldi. Edinilen bilgilere göre koyunlarını meraya çıkaran çoban Sabit Yürük, ağaçlar arasında bir kafatasına rastladı. İhbar üzerine olay yerine gelen Jandarma ekipleri, kafatasının bir insana ait olduğunu belirleyerek, cesedin kalan kısmını aramaya başladı. Ekipler bir günlük çalışmanın ardından cesetten kalan kemikleri de bularak incelenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderdi.

"Olayın aydınlatılması için çok yönlü çalışma başlatıldı"

Öldürülen kişi ile katil zanlısının yabancı uyruklu olabilme ihtimalinin güçlü olduğu aktarılırken, jandarma ekiplerince tespit edilen bir şüphelinin yakalanmasına ve olayın aydınlatılmasına yönelik çok yönlü çalışma başlatıldığı belirtildi. Cinayetin ise yaklaşık iki ay önce işlendiği aktarıldı.

"Vahşi şekilde bir cinayet işlenmiş"

Olayın tanıklarından Sabit Yürük, cesedi tesadüfen bulduğunu söyleyerek, "Koyun sürüsünü dolaştırdıktan sonra Armutludere Köyü'ne gidiyordum. O sırada yerde ceset görünce bakmaya gittim. Köyümüzün muhtarına durumu bildirdim. O da jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. Adamı keserek öldürdükten sonra buradaki çalılara atmışlar. Burası tenha bir yer olduğu için, cinayet yeri olarak uygun bulmuşlar sanırım. Adamın kafasını kesmişler, vücudunu parçalamışlar. Vahşi şekilde bir cinayet işlenmiş. Ceset burada 45 gün kalmış. Tesadüfen görmüştüm cesedi. Yoksa uzun süre daha kalırdı burada. Köyümüzde yabancı uyruklu kişiler çalışıyor. Ölen kişinin o olduğunu düşünüyoruz. Öldüren kişi de yabancı uyruklu olabilir. Çünkü köyümüzde bu tür olayları yapan kişiler olmaz" dedi.