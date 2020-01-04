Ankara'yı sarsan vahşette sır perdesi aralandı! Katil 'Ramazan Dirgen' çıktı... 04.01.2020 17:23

Ankara’da 2 aylık bebeğinin yanında ikisi boğazından olmak üzere 20 bıçak darbesiyle vahşice öldürülen Nazmiye Koyuncu cinayeti çözüldü. Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro dedektifleri, evde bulunan kanlı parmak izinden yola çıkarak belirlediği şüpheli Ramazan Dirgen’i Çubuk’ta yakaladı. Ramazan D. “Nazmiye ile gönül ilişkimiz vardı. Evlendikten sonra da görüşmeye devam ediyorduk. Cinayet günü de eve gittim. Aramızda tartışma çıktı. Kendimi kaybettim. Nasıl oldu anlayamadım” iddiasında bulundu.

Çubuk'ta berber S. Koyuncu, yılbaşı akşamı Atatürk Mahallesi, Oba Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın 2'nci katındaki evine geldiğinde, eşi Nazmiye Koyuncu'yu yatak odasında 2 aylık bebeğinin yanında kanlar içinde buldu.

Eşinin haber vermesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Nazmiye Koyuncu'nun öldüğü belirlendi. Polis, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Nazmiye Koyuncu'nun eşi S.Koyuncu, kayınpederi C.Koyuncu, kayınvalideki S.Koyuncu ve görümcesi S.Koyuncu'yu gözaltına aldı. 4 kişi, emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





CÜZDAN VE KÜPESİNİ ALMIŞ

Soruşturmayı sürdüren Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Nazmiye Koyuncu'yu Ramazan D.'nın öldürdüğünü saptadı. Yapılan araştırmalarda Ramazan D.'nin eve girip, Nazmiye Koyuncu'yu bıçakladıktan sonra cüzdan ve küpelerini alarak kaçtığı belirlendi. Ramazan D., polisin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.





Ramazan D.'nin kullandığı araçta ve evinde yapılan aramada olayda kullandığı 2 bıçak ile olay günü giydiği kan lekeleri bulunan elbiseleri ve ölen Nazmiye Koyuncu'ya ait cüzdan ile küpesi ele geçirildi. Şüphelinin, Cinayet Büro Amirliği'deki sorgusunda cinayeti itiraf ettiği de belirtildi.

Hürriyet'in haberine göre, Ramazan D. "Nazmiye ile gönül ilişkimiz vardı. Evlendikten sonra da görüşmeye devam ediyorduk. Cinayet günü de eve gittim. Aramızda tartışma çıktı. Kendimi kaybettim. Nasıl oldu anlayamadım" iddiasında bulundu.