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Ankara'da köpek saldırısı: 13 yaşındaki çocuk yaralandı
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Ankara'da köpek saldırısı: 13 yaşındaki çocuk yaralandı

Giriş Tarihi: 18 Kasım 2024 19:59 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2024 19:59

Ankara'nın Çubuk ilçesi Gökçedere Mahallesi'nde sahipsiz köpek sürüsünün saldırısına uğrayan 13 yaşındaki Alperen T., hastaneye kaldırıldı. Olay, çocuğun dedesinin evine gitmek için ormanlık alandan geçtiği sırada meydana geldi. Saldırıya müdahale eden bir vatandaşın yardımıyla kurtarılan Alperen, ailesi tarafından Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Derin ısırık yaraları nedeniyle ilk müdahalesi burada yapılan çocuk, daha sonra Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunmayan Alperen'in bir süre daha doktor gözetiminde tutulacağı öğrenildi.

SIRADAKİ VİDEO
Köpek sürüsünün saldırdığı çocuğun hastanedeki tedavisine devam ediliyor
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