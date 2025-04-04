Ankara’da feci kaza! Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü 4 ağır yaralı

Giriş Tarihi: 04 Nisan 2025 17:49 Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2025 17:49

Kaza, Haymana istikametinde seyir halinde olan 10 AJA 328 plakalı otomobilin sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleşti. İçerisinde 5 işçinin bulunduğu araç, kontrolden çıkarak yol kenarındaki toprak araziye devrildi. Metrelerce sürüklenen otomobil defalarca takla attıktan sonra durabildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, araçta bulunan bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 4 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, yetkililer sürücü hatası ihtimali üzerinde duruyor. Olay yerindeki incelemeler sürüyor.