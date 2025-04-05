Bursa’da yangın faciası: 3 aylık bebek ve 4 yaşındaki kardeşi hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 05 Nisan 2025 09:44 Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2025 09:48

Olay, saat 22.30 sıralarında Yenişehir ilçesi Çayır Mahallesi Çayır Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede tüm evi sardı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangına hızla müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alırken, evin içinde mahsur kalan çocuklara ulaşmak için yoğun çaba harcadı. Ne yazık ki, yangında 3 aylık Sevginur bebek ile 4 yaşındaki abisi Efe D. yaşamını yitirdi. Ailenin ortanca çocuğu olan 3 yaşındaki Enes D. ise yaralı olarak kurtarıldı ve ilk müdahalenin ardından Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlatıldı. Hayatını kaybeden iki kardeşin cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Acı olay, mahallede büyük üzüntüye neden oldu.