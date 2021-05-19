Ankara oyun havalarının usta ismi Oğuz Yılmaz öldü mü? Oğuz Yılmaz kimdir? Oğuz Yılmaz kalp krizi mi geçirdi?

Ankara oyun havalarının usta ismi Oğuz Yılmaz'ın sosyal medyada hayatını kaybettiği konuşuluyor. Sanatçının yüz binlerce hayranı ise konuşulan bu iddianın doğru olup olmadığını merak ediyor. Peki, Oğuz Yılmaz öldü mü? Oğuz Yılmaz kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte hayatına dair bilgiler...

Oğuz Yılmaz Kimdir?

Ankara oyun havalarının vazgeçilmez ismi eğlenceli şarkılar yazan, beste yapan Oğuz Yılmaz 53 yaşında ve aslen Ankaralı. Sude adındakı kızı ile Uğur Böceğim şarkısını söyleyen Oğuz Yılmaz'ın 2 tane çocuğu vardır. İşte Oğuz Yılmaz hakkında merak edilenler…

Oğuz Yılmaz kimdir:

Oğuz Yılmaz, 25 Ekim 1968, Ankara doğumlu Türk şarkıcı, besteci ve söz yazarı. 1968 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Müziği küçük yıllardan beri merak sarmıştır. Küçük yaşlarda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği müzik yarışmalarına girerek müziğe başlamıştır. 1989 yılında "Duydun mu? – Bi Denem" adında, ilk albümünü yayınlamıştır ve yaptığı bu şarkı satış rekorları kırmıştır.