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1'i çocuk 2 ölü! Gaziantep'te zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var

1'i çocuk 2 ölü! Gaziantep'te zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var
20.05.2021 12:38
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Gaziantep-Nurdağı yolunun 35'inci kilometresinde meydana gelen kazada 1'i çocuk 2 kişi öldü. Erkan Dal yönetimindeki 27 AHU 015 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mehmet Kaya yönetimindeki 63 ABB 428 plakalı araca çarptıktan sonra İsmail Kaya'nın kullandığı 51 NA 655 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Gelen ekiplerin yaptığı kontrollerde farklı araçlarda bulunan Soner Sarpkaya ve Kadir Dal'ın öldüğü belirlendi.


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