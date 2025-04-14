Aksaray’da parkta bıçaklı saldırı: 16 yaşındaki genç yaralandı

Giriş Tarihi: 14.04.2025 21:20:25

Aksaray'ın Kılıçaslan Mahallesi 1327 Sokak'ta bulunan bir parkta meydana gelen olayda, yabancı uyruklu 16 yaşındaki M.H., tanımadığı bir şahıs tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. İddiaya göre, şahıs M.H.'ye "Neden baktın?" diyerek tartışma başlattı. M.H.'nin bakmadığını söylemesi üzerine tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kimliği henüz belirlenemeyen şahıs, yanında taşıdığı bıçakla M.H.'yi bacağından iki kez bıçakladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.