Ormanda mantar toplarken maymunla karşılaştı! Simitle besledi

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Kınıklı Mahallesi'nde bulunan Çamlık mesire alanına mantar toplamak için giden Nizamettin Yiğit, hayatının en ilginç anlarından birini yaşadı. Ormanlık alanda yürüyen Yiğit'in karşısına, bölgede alışık olunmayan bir canlı olan örümcek maymunu çıktı. Başıboş şekilde dolaşan maymunu gören vatandaş, durumu hemen yetkililere bildirdi.

Ekipler Gelene Kadar Simitle Oyaladı

Nizamettin Yiğit, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) ekiplerine haber verdikten sonra, hayvanın bölgeden uzaklaşmaması için ilginç bir yönteme başvurdu. Yanındaki simitle maymunu beslemeye başlayan Yiğit, o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti. Görüntülerde, maymunun insancıl tavırları ve simit yemesi dikkat çekti.

DKMP Ekipleri Maymunu Yakalamaya Çalışıyor

İhbar üzerine bölgeye gelen DKMP ekipleri, koruma altına almak amacıyla örümcek maymununu yakalamaya çalıştı. Ancak çevik hareketlerle ormanlık alanın derinliklerine kaçan maymun izini kaybettirdi. Yetkililer, bir kişi tarafından yasa dışı yollarla beslenip ormana bırakıldığı tahmin edilen maymunun bulunması için bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.